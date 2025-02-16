شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة منتظرة في قمة "بريكس" بالبرازيل.. ماذا عن الدولار؟ والان نبدء بالتفاصيل

قمة "بريكس" بالبرازيل

تطوير وسائل الدفع

خطة استبدال الدولار

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أن قمة زعماء مجموعة "بريكس" ستُعقد يومي 6 و7 يوليو في ريو دي جانيرو.وتتولى البرازيل هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضمّ اقتصادات ناشئة مثل روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.وفي مقطع فيديو نشره رئيس بلدية ريو دي جانيرو إدواردو بايس على موقع "إكس" قال "فييرا" سنستقبل في مدينة ريو دي جانيرو رؤساء الدول العشرين التي تشكل مجموعة بريكس في فئتي الدول ذات العضوية الكاملة والدول الشريكة".وأضاف أنه "في هذا الاجتماع سنتخذ قرارات مهمة جدا لتنمية كل هذه البلدان، والتعاون، وتحسين الظروف المعيشية لجميع السكان".وجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا حاولت إنهاء هيمنة الدولار دوليًا.وكان ترامب قد أطلق هذا التهديد في نوفمبر، بعدما أثارت دول المجموعة إمكان التخلي عن الدولار الأمريكي كعملة مرجعية في التبادلات في قمّتها الأخيرة في قازان في روسيا في أكتوبر.وقالت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليسارية، إن مجموعة بريكس ستركز خلال فترة تولي البرازيل رئاستها على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.وذكرت الحكومة من بين أولوياتها "تطوير وسائل الدفع" لتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.وفي يناير، قال كبير المفاوضين البرازيليين في المجموعة إدواردو سابويا، إنه لا توجد خطة لاستبدال الدولار، بل نقاش حول استخدام العملات المحلية في المعاملات.وتأسست مجموعة بريكس في العام 2009، وتوسعت مؤخرًا لتضم دولا مثل إندونيسيا وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة.هذا بالإضافة إلى عشرات الدول الشريكة، وبينها كوبا وبوليفيا ونيجيريا والجزائر وتركيا.