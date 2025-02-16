سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16-2-2025

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاحد 16-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و 50.71 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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