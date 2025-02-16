شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول خلال 11 شهرا عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور صادرات مصر لأكبر 5 دول خلال العام المنتهى 2024، والتى تجاوزت حاجز الـ13 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وتوزعت صادرات مصر بين أكبر 5 دول هى على الترتيب تركيا واسبانيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا ودولة الإمارات العربية، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية إليها نحو 13 مليار و418 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى 2024، بينما كانت نحو 12 مليار و347 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو مليار و71 مليون دولار.

واستحوذت تركيا على نحو مليارى و991 مليون دولار من إجمالى الصادرات المصرية إلى الدول الـ5 الكبار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى 2024، يليها اسبانيا بنحو مليار و532 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى 2024، مقابل مليار و516 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من عام 2023، بزيادة بلغت 15 مليون و665 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية والتى بلغت نحو مليارى و968 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، مقابل مليارى و380 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 587 مليون و976 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر إلى إيطاليا والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و79 مليون دولار خلال الفترة المذكورة عام 2024، مقابل 3 مليارات و52 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 26 مليون و990 ألف دولار.