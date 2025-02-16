الحدود الشمالية تضع المملكة ضمن أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالمياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تزخر منطقة الحدود الشمالية في المملكة، بموارد تعدينية تزيد قيمتها على 4.669 تريليون ريال، وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في أراضي المملكة العربية السعودية، التي تسعى لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتعد المنطقة موطنًا رئيسيًا لمعدن الفوسفات، الذي يشكّل عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، لأهميته في صناعة الأسمدة الزراعية، وتضع مشاريع إنتاج الفوسفات بمدينة وعد الشمال المملكة في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.

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