شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع 27% خلال 2024.. تقلبات كبيرة في سعر الذهب خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025 في التعاملات المسائية ، بعد هبوط سعر الذهب في مصر بحوالي 60 جنيها خلال الـ24 ساعة الماضية، ويشهد الذهب تقلبات كبيرة خلال شهر فبراير 2025 بعد قفزة كبيرة خلال العام الماضي.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4663 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4080 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3497 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2720 جنيهاً

الجنيه الذهب 32640 جنيهاً.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.