شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه يسجل 50.58 للشراء من البنك الأهلي اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين السبت، 15 فبراير 2025 10:00 م

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم السبت 15-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و 50.71 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء

50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.42 جنيه للشراء 50.52 جنيه للبيع

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