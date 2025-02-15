شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قرض السيارة بضمان تحويل المرتب والان مع تفاصيل الخبر

تعد قروض السيارات أحد البدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قروض تناسب شرائح العملاء فى 2025.

ويشمل قرض السيارة من البنك الأهلى المصرى برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتماني وبدون مصاريف فتح حساب وبرنامج موظفين بتحويل راتب

وتتراوح فترات السداد من عام حتى 7 أعوام، وتوجد برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين ن جنيه

وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتمانى وبدون مصاريف فتح حساب.

والمستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج هى:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط القرض.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وعمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و 3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

وتعد قروض السيارات أحد أهم المنتجات البنكية والبدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم بنك مصر برامج تمويل لشراء السيارة.

يمنح قرض السيارة من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون (

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة

بدون تأمين وحظر بيع على السيارة بشروط محددة

تمويل السيارات المستعملة بشروط محددة