شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاءا مفتوحا مع العاملين بـ"مصر للألومنيوم" والان مع تفاصيل الخبر

ويبحث مع قيادات الشركة آخر مستجدات مشروعات التطوير لزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال صناعات جديدة للسوق المحلية والتصدير



خلال زيارته لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، حرص المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على عقد لقاء مفتوح مع العاملين بالشركة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير على جهود العاملين بالشركة وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز الإنتاج وتحقيق النمو المستدام والأهداف الطموحة والمرجوة من المشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة ستواصل توفير الدعم اللازم لشركة مصر للألومنيوم وكل الشركات التابعة لتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرتها الإنتاجية في مختلف المجالات، لافتا إلى جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها وخطط العمل التنفيذية لتعظيم العائد على الأصول وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال إصلاح شامل و تحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية. كما تناول الوزير خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الإنتاج وتعزيز الابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضح أن مشروعات تطوير الشركة والاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتعظيم قدراتها الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، ستسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع المالية للشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات، وتحقيق استدامة صناعية واقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واستمع الوزير إلى عدد من الموضوعات التي طرحها العاملون الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة واللقاء المفتوح، مشيرين إلى أهمية التواصل المباشر معهم لمناقشة قضاياهم ومقترحاتهم.

كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الشركة والاستثمارات الجديدة والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، وتشمل لتعظيم الطاقات الإنتاجية وتعزيز تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وزيادة معدلات التصدير، تأهيل المصهر القائم وطاقته الإنتاجية 310 آلاف طن، وإضافة طاقة إنتاجية جديدة ب200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ومشروع محطة الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، ومشروع إعادة تدوير الخبث، بالإضافة إلى مشروعات إدخال صناعات جديدة مثل رقائق الألومنيوم وجنوط السيارات وأقراص العبوات الدوائية، ومصفاة الألومينا.