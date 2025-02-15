شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 15 - 2- 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم السبت لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و50.71 للبيع ، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.



ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.42 جنيه للشراء

50.52 جنيه للبيع