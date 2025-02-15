شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.07 جنيه للشراء من البنك المركزي اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 15-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.07 جنيه للشراء ،و 63.27 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.91 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع ،

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.07 جنيه للشراء.

63.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.91 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.89 جنيه للشراء.

63.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.91 جنيه للشراء.

63.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

" 62.89 جنيه للشراء.

63.42 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

62.91 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.94 جنيه للشراء

63.47 جنيه للبيع