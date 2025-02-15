شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تولى إسماعيل كمال حافظ رئاسة جهاز الإحصاء خلفا للواء خيرت بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365، أنه تقرر تولى إسماعيل كمال حافظ محافظ أسوان الحالى، منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلفا للواء خيرت بركات.

وقالت المصادر، إن اللواء خيرت بركات التقى رؤساء القطاعات اليوم لتوديعهم اليوم وجمع متعلقاته من مكتبه .

وكان قرار تعيين اللواء خيرت بركات لمدة عام وينتهي في يوم 13 من فبراير الجاري.