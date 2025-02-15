شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. البورصة المصرية تخسر 16.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 100

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 16.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.207 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.7%.وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.05% مسجلًا 29997.11 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.4% ليصل إلى 8402.97 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 11504.52 نقاط.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 342.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 15.051 مليار ورقة مُنَفّذَة على 531 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.