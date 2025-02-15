شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد ميتكيس، عضو الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك، إن استضافة مصر لبطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك تمثل نقلة عالمية لبطولات الصيد في مصر وانطلاقة حقيقية لترسيخ مكانة مصر وسط المزارات العالمية للسياحة البيئية والرياضات البحرية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الخليج 365؛ مؤكدا أن تأهل ثلاثة فرق مصرية دفعة واحدة من النسخة الماضية لبطولة كأس العالم للصيد في كوستاريكا التي تقام بعد أسابيع، يعد تجسيدا لقوة واحترافية رياضة الصيد في مصر ومنافستها لنظيراتها حول العالم".

وعقدت فعاليات النسخة الثانية من بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك، ومن المقرر الإعلان عن الفرق الفائزة بعد قليل.

وتعد البطولة واحدة من أكبر فعاليات صيد الأسماك في المنطقة، وأول بطولة من نوعها في مصر تحت مظلة الاتحاد الدولي IGFA، وبدعم من وزارتي البيئة والشباب والرياضة، والاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح، وتشارك في منافساتها تسع دول، مما يجعلها حدثًا رياضيًا بارزًا يستقطب الأنظار العالمية إلى البحر الأحمر على مدار أيامها الأربعة، ويسهم في الترويج للسياحة في مصر.

‎وشملت المنافسات الدولية هذا العام مشاركة ما يزيد عن سبعين صيادا محترفا من تسع دول مختلفة وثلاث قارات، تضم سويسرا وإيطاليا وإنجلترا بجانب إيران وجنوب أفريقيا واليونان واسكتلندا وثمان فرق مختلفة من مصر ومشاركة خاصة من السعودية، يتنافسون للحصول على المراكز الثلاث الأولى من البطولة الدولية والتي تؤهل تلقائيا لبطولة كأس العالم التي تقام في كوستاريكا العام المقبل.

‎تأتي هذه الفعالية الدولية في إطار تعزيز مكانة مصر العالمية في مجال السياحة الرياضية، فضلاً عن تسليط الضوء على جمال الطبيعة الخلابة في البحر الأحمر، مع الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة البيئية.