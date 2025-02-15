شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 امام الجنيه المصري، وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و 50.78 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم السبت، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.