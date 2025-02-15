شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 6.4٪ خلال الربع الرابع لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.3٪ عن الربع السابق.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجم قوة العمل 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.8٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.502 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.622 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.555 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 6.569 مليون فرد .

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (935) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (29) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (906) آلاف فرد.

ثانيا: التغير فى أعداد المتعــــــــــطلين:

سجل عدد المتعطلين 2.130 مليون متعطل بنسبة 6.4٪ من إجمالي قوة العمل (1.042 مليون ذكور، 1.088 مليون إناث) مقــابـل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (29) ألف متعطل بنسبة 1.3٪، وانخفاض قــدره (29) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.3٪.

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.9٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 4.2٪ في الربع السابق من عام 2024 مقابل 4.6% في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.6٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 18.2٪ في الربع السابق مقابل 17.7٪ في الربع المماثل من العام السابق .

المتعطلون طبقاً لفئات السن

10.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) في كلاً من

الربع الحالي والربع السابق .

- 33.3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 33.6٪

في الربع السابق .

- 20.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 21.7 ٪

فى الربع السابق .

- 35.4٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)

مقابل 34.3٪ فى الربع السابق .

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف )

• بلغ معدل البطالة في الحضر 8.9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 10.1٪ في الربع السابق مقابل 9.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.0٪ في الربع السابق مقابل 4.8٪ في الربــع المماثل من العام السابق

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية

84.2٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 84.5٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 15.9٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.5٪ بالربع السابق و 17.2٪ للربع المماثل من العام السابق .

- 39.2٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.9٪ بالربع السابق و 39.6٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 44.9٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.6٪ بالربع السابق بينما كان 43.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتــــــغلون:

بلغ عـدد المشتغلين 30.994 مليون فرد بينما كان 30.059 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.207 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.787 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22.003 مليون مشتغل (18.433 مليون ذكور ، 3.570 مليون إناث) بنسبة 71.0٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 72.7٪ في الربع السابق، مقابل 71.9٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.257 مليون مشتغل ( 1.213 مليون مشتغل ذكور، 44 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.1٪ في الربع السابق مقابل 2.9٪ في الربع المماثل من العام السابق

* بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.388 مليون مشتغل (5.444 مليون مشتغل ذكور ، 944 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.6٪ في الربع السابق مقابل 20.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.347 مليون مشتغل ( 423 ألف مشتغل ذكور ، 924 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 45.5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 44.4٪ خلال الربع السابق مقابل 43.1٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.3٪ مقابل 71.1٪ في الربع السابق مقابل 68.9٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 18.5٪ بينما كان 16.4٪ في الربع السابق وكانت 16.0٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.2٪ مقابل 45.8٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 44.3٪ مقابل 44.5٪ في الريف) في الربع السابق ( 42.7٪ في الحضر مقابل 43.5٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.9٪.

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.740 مليون مشتغـــل ( 4.621 مليون ذكور ، 1.119 مليون إناث) بنسبة 18.5٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.956 مليون مشتغل ( 4.089 مليون ذكور ، 867 ألف إناث) بنسبة 16.0٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.132 مليون مشتغل (3.657 مليون ذكور ، 475 ألف إناث) بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.990 مليون مشتغل (3.953 مليون ذكور، 37 ألف إناث) بنسبة 12.9٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.807 ملـيون مشتـغل (2.784 مليـون ذكور ، 23 ألف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.