شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطور ملحوظ خلال تعاملات البنوك الرئيسية، وسجل سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.