شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان بـ6 أكتوبر الجديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومجابهة الغلاء، افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك.

حضر الافتتاح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والاستاذ طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء المدينة، والأستاذ السيد محمود البلاسي، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إلى جانب لفيف من قيادات المحافظة وجهاز المدينة والغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء مجلس أمناء المدينة ورئيس وأعضاء جمعية المستثمرين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال جولته داخل المعرض، أن الهدف من إقامته هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي ذلك قبل أيام من تشريف السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالافتتاح الرسمي لحوالي ٣٠ معرض "أهلا رمضان" هذا العام علي مستوي محافظة الجيزة بالكامل والتي ستساهم في توفير كافه السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بكافة قطاعات المحافظة انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء .

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المعرض هو ثمرة التعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، بهدف دعم سكان المدينة عبر توفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

في السياق ذاته، أكد الاستاذ طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، أنه تم تشكيل لجان من أعضاء المجلس لمتابعة أسعار السلع وجودتها طوال فترة المعرض، والاستماع إلى آراء المواطنين، ودراسة أي شكاوى مقدمة وسرعة حلها، حرصًا على تقديم الخدمات بشكل لائق لسكان المدينة. كما أشار إلى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من العارضين، مما يخلق حالة من التنافس تصب في مصلحة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة.