شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب ينخفض 480 جنيها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025 تراجعاً ملحوظاً على خلفية هبوط كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو مكون الجنيه الذهب، وبلغت قيمة التراجع في سعر الجنيه الذهب بمصر 480 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 4674 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا جديدًا ليصل إلى 4090 جنيهًا للبيع و4070 جنيهًا للشراء.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3505 جنيهات للبيع و3488 جنيهًا للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 انخفاضًا ليبلغ 2727 جنيهًا للبيع و2713 جنيهًا للشراء.

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.