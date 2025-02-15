شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 امام الجنيه المصري وفقا لآخر معلن بالبنوك المصرية قبل العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار منذ الساعات الأولى من التعاملات اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع وفي بنك القاهرة 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.