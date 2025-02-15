شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دولارا للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد توقعات بإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه تخفيف اضطرابات الإمداد عن طريق إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر جاءت محدودة بسبب إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، بما يعادل 0.03%، إلى 75 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.39 %، إلى 71.01 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباءا لعمانية.

ويتجه برنت إلى تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 0.5 % تقريبا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.01 %.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها عن سوق النفط، إن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا عُثر على حلول بديلة لتفادي أحدث حزمة عقوبات أمريكية ،وأمر ترامب أيضا مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية، وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل .



