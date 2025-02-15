شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم السبت 15-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشرموقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم السبت في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم السبت 15-2-2025 فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95 جنيه للشراء.

13.9 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.94 جنيه للشراء.

13.9 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83 جنيه للشراء.

13.9 جنيه للبيع.



