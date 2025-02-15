شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 فى البنوك عند 50.71 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصرى عند 50.58 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.58 للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم السبت فى البنك التجارى الدولى-cib عند 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.