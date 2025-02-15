شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 15-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ35.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.325 دينار

عيار 22 سجل 32.375 دينار

عيار 21 سجل 30.900 دينار

عيار 18 سجل 26.475 دينار

عيار 14 سجل 20.600 دينار

عيار 12 سجل 17.650 دينار

الاونصة 1098.400 دينار

الجنيه الذهب 247.200 دينار

الأونصة بالدولار 2921.25 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.