شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 15-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ35.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 15 فبراير 2025 10:00 ص
انخفضت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به.
ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 35.325 دينار
عيار 22 سجل 32.375 دينار
عيار 21 سجل 30.900 دينار
عيار 18 سجل 26.475 دينار
عيار 14 سجل 20.600 دينار
عيار 12 سجل 17.650 دينار
الاونصة 1098.400 دينار
الجنيه الذهب 247.200 دينار
الأونصة بالدولار 2921.25 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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