الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 15-2-2025.. بالبنك الأهلى 13.75 جنيه للشراء

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  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 15-2-2025.. بالبنك الأهلى 13.75 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 15-2-2025.. بالبنك الأهلى 13.75 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 15-2-2025.. بالبنك الأهلى 13.75 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 15 فبراير 2025 09:30 ص

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 15-2-2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، ليصل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.76 جنيه للشراء، 13.80 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.75 جنيه للشراء، 13.79 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.77 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.76 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

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