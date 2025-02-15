شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية تقود ارتفاع أسعار الذهب للارتفاع للأسبوع السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

قادت الحرب التجارية العالمية، بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي.

يأتي هذا في الوقت الذي قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ومحليًا تأثر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2025 بالأوضاع الجيوسياسية وكذلك تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومازال سعر عيار 21 أعلى من مستوى 4 آلاف جنيه لأول مرة هذا العام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيهًا.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.