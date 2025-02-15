الاقتصاد

الدولار بـ50.58 جنيه..أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه

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  • الدولار بـ50.58 جنيه..أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه 1/3
  • الدولار بـ50.58 جنيه..أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه 2/3
  • الدولار بـ50.58 جنيه..أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 15 فبراير 2025 09:00 ص

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2025 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 163 جنيهًا للشراء، و164.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 58.87 جنيه للشراء، 59.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
 

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سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 52.48 جنيه للشراء، 52.90 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 62.91 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 163 جنيها للشراء، و164.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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