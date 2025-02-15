شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 ليسجل 50.58 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدولار اليوم السبت 15-2-2025 فى البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصرى عند 50.58 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.58 للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت فى البنك التجارى الدولى-cib عند 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.