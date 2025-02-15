شكرا لقرائتكم خبر عن حديث البورصة.. هبوط حاد سهم "جوجرين" فى أول أسبوع والسر فى السعر والان مع تفاصيل الخبر

تدور أحاديث وشائعات عديدة بين المتعاملين فى سوق المال، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو على "جروبات" تطبيق التراسل "واتس اب"، وهذا الأسبوع كان الحديث الأبرز عن الخسائر الحادة للمستثمرين بسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، وربطهم سبب هذه الخسائر بالمبالغة فى سعر السهم وقت الطرح، وبيع أعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين الأسهم فى أولى جلسات طرح الشركة بالبورصة.

وبدأ التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، يوم الأحد، دون طرح الأسهم فى طرح عام أو خاص بالبورصة، نظرًا لاستيفاء الشركة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها.

وبعد الطرح مباشرة سجل سهم شركة جو جرين خسائر حادة متتالية حتى يوم الخميس أغلق السهم مرتفعًا بنسبة 19.38%، ليسجل إجمالى خسائر أسبوعية بلغت 12.99% ليصل السهم إلى مستوى 1.54 جنيه.

وكان لافتًا بعد التداول على سهم شركة جو جرين، بيع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين حصصهم فى أول أيام طرحه بالبورصة، إذ باع عضو مجلس الإدارة حسام عبد القادر سلامة 32.5 مليون سهم دفعة واحدة بمتوسط سعر بيع 1.858 جنيه بقيمة إجمالية 60.4 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 45.1% إلى 42.78%.

وفى نفس اليوم باعت المساهمة مروة محمد على الشرقاوى، 10 ملايين سهم بمتوسط سعر بيع 1.9 جنيه بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 5% إلى 4.28%.

ووفق بيانات الشركة، فأن "جو جرين" تمتلك أرض زراعية بمساحة حوالى 21 ألف فدان بمنطقة المُغرة بجنوب العلمين بالمشروع القومى "المليون ونصف المليون فدان"، وتم زراعة نبات الجوجوبا على مساحة حوالى 12 ألف فدان تدريجيًا وتستكمل خلال العامين القادمين إلى 14 ألف فدان، كما استغلت الشركة حوالى 2000 فدان لزراعة الزيتون، بالإضافة إلى تخصيص مساحة حوالى 40 فدان لإنتاج الأسماك بمزارع سمكية متخصصة يزرع فيها الجمبرى والبورى والبلطى اعتبارًا من أكتوبر 2024.

ويرى متداولون بالبورصة، أن إجمالى أصول الشركة أقل كثيرًا من حجم القيمة السوقية التى طرحت بها بالبورصة، مما أدى لانخفاض سعر السهم وتراجع القيمة السوقية إلى 2.2 مليار جنيه.