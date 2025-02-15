شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025.. عيار 21 يتجاوز 4 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات التى أغلق عندها السوق أمس.

وفقًا لآخر التحديثات المتاحة من شعبة الذهب ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيهًا.

وتتجه أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.