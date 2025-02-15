الاقتصاد

هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 5.2%

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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 5.2%

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 15 فبراير 2025 06:00 ص

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5.2%، أعقبه قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.5%، 4.3%، على التوالي، يليهما قطاع مواد البناء بنسبة 3.6%.

وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%.

فيما ارتفعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 29997.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 8402.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 11504.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37203.22 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 10106.06 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 16.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.225 تريليون جنيه إلى 1.221 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.4 مليار جنيه إلى 391.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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