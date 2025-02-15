شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة فى ثالث أسبوع بفبراير أبرزها قضية "يونيراب" والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، أحداث جوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير أبرزها انعقاد الجمعية العامة لشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبنك قطر الوطني، ونظر دعوى قضية العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في يوليو الماضي.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، للنظر في تغيير اسم وغرض الشركة وتعديل المادتين 2،3 من النظام الأسي، وكذلك تعديل المواد (4،26،39،53) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.3 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرش للسهم إلى 16 قرشًا للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل كما هو البالغ 561.3 مليون سهم، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2024 بمبلغ 50.5 مليون جنيه.

ويوم الأربعاء تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 641.3 مليون جنيه إلى 721.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 80.1 مليون جنيه موزعة على 40.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد، وذلك تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقًا للمركز المالى للشركة في 30 يونيو عام 2024 بواقع 0.125 سهم لكل سهم أصلي، وتعديل المواد (4،6،7) من النظام الأساسي للشركة.

وفي اليوم نفسه تنظر المحكمة، الدعوى القضائية رقم 41 لسنة 18 ق، والمقامة من المساهم حسام الدين عبدالغني والمجموعة المرتبطة به، ضد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في يوليو الماضي، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، والتي يساهم فيها المال العام بنسبة 20% تقريبًا.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، للنظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة ومراقبي الحسابات عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 والتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن 2024، والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح، وتعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر عام 2025، والموافقة على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة إلى الاحتياطي الرأسمالي، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات الفترة من (2025/2028).