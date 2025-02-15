شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تستحوذ على 78% من تداولات البورصة بعد تنفيذ صفقة "عز" والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 92.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 77.9%، يأتي ذلك بعدما نفذت"هيرميس" صفقة نقل ملكية 333.9 مليون سهم من أسهم شركة حديد عز من المساهم الرئيسي أحمد عبد العزيز عز إلى شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، التي يمتلك فيها "عز" نسبة 99.6% من أسهمها.

وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 2.9%، وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 2.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.354 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2%، وفي المركز الخامس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.307 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.9%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.564 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.3%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.563 مليار جنيه بنسبة 1.3%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.540 مليار جنيه بنسبة 1.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، و1.2 مليار جنيه، بنسبة 1.1%، 1%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 29997.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 8402.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 11504.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37203.22 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 10106.06 نقطة.