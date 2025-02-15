شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات الحالية وفقًا لآخر التحديثات، يسجل سعر الذهب فى مصر كما يلى:

سعر الذهب اليوم السبت 15 فبراير 2025

عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيهًا.

وتتجه أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.