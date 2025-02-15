شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 15-2-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2733 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2025، وفقا لآخر التحديثات، وشهد تراجعا طفيفا وذلك بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.