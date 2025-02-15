تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 15-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين السبت، 15 فبراير 2025 12:00 ص

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم السبت 15-2-2025، بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 50.58 جنيه للشراء، و50.71 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.41 جنيه للشراء. 50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى 50.42 جنيه للشراء. 50.52 جنيه للبيع.

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