الاقتصاد

بورصة وول ستريت تنهي أسبوعا رابحا وتقترب من رقم قياسي

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أ ب - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت بورصة وول ستريت قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، الجمعة، مع تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عقب تقارير أرباح متباينة من شركات كبرى.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث انخفض بنحو 1ر0%، بعد يوم واحد من ارتفاعه بنحو 1ر0% عن مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - متداولة

بورصة وول ستريت

بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 165 نقطة، أو 4ر0%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 4ر0%.
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت - وكالات

وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أول أسبوع رابح له في الأسابيع الثلاثة الماضية جزئيا بفضل التقارير التي أظهرت أن الشركات حققت أرباحا أكبر في نهاية عام 2024 مما توقعه المحللون.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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