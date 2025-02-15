شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع البورصة العالمية.. ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تداولات اليوم الجمعة، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، وانخفض سعر الذهب محليًا، بقيم محدودة ولكنه ظل في مستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيه.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيه.

وتتجه أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.



وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.