أمانة الشرقية تطرح 226 فرصة استثمارية بعقود تأجير مؤقتة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 226 فرصة استثمارية مؤقتة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة عبر خاصية التأجير المؤقت للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مجالات وأنشطة عدة، من أبرزها المجالات الترفيهية والسياحية والموسمية والفعاليات والألعاب والمطاعم والمقاهي .

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال طرح لأكثر من 414 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، ودعمها للأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية والسكنية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية “فرص”.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.

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