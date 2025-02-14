غرفة الشرقية تنظم لقاءً حول أهمية الزراعة ودورها الاقتصادي بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقدت غرفة الشرقية لقاءً بعنوان “أهمية الزراعة ودورها الاقتصادي بالمنطقة الشرقية”، بمشاركة مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وليد الشويرد، وحضور رواد الأعمال والمتخصصين والمهتمين.

وتناول اللقاء أهمية الزراعة في المنطقة الشرقية، ودورها الاقتصادي المحلي، والمبادرات الزراعية وأثرها الإيجابي، واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة مع المحافظة على استدامتها.

وأكد الشويرد سعي الفرع إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والمحافظة على البيئة البرية والبحرية ورفع كفاءة الأساليب الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في القطاع الحيواني والنباتي من خلال تكامل وتظافر تلك الموارد.

وبين أن عد الفرص الاستثمارية المستهدفة للعام 2025 بلغت 56 فرصة استثمارية، 14 للأنشطة الزراعية و 9 للثروة الحيوانية، 4 للثروة السمكية، و6 فرص للمتنزهات، و 5 فرص لمرافئ الصيد، و18 لأبراج المياه.

وأشار إلى توقيع 9 عقود استثمارية بالأحساء، و15 عقدًا بالدمام، و5 عقود بالخبر، و8 عقود بالجبيل، و5 عقود بالقطيف، لافتًا النظر إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أضخم مشروع للثروة الحيوانية بحفر الباطن.

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