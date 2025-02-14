شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس والمغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل عند 10323.5 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 26.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.33%، عند 16.452,23 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.31%، ليستقر عند 1.328,55 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.22 % بمجموع 1.144,43 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.17 % بمجموع 15.335,74 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 438 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 844 مليار درهم مغربي.