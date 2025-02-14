شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولًا بسبب صفقة حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 423.9 مليون ورقة، بقيمة 46.6 مليار جنيه، مدفوعة بتنفيذ نقل ملكية 333.9 مليون سهم من أسهم الشركة من المساهم الرئيسي أحمد عبد العزيز عز إلى شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، التي يمتلك فيها "عز" نسبة 99.6% من أسهمها، وذلك من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 4.2 مليار ورقة، بقيمة 3.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 2.9 مليار ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 3.2 مليار ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 35.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ مليار ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 93.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 781.6 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 486.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 597 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 74.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 322.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 107.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 25.6 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.