شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 4100 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيه.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيه.

وتتجه أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.



وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.