الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025 فى التعاملات المسائية

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سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025 فى التعاملات المسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 14 فبراير 2025 09:00 م

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 4100 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيه.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيه.

وتتجه أسعار الذهب العالمي لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.


وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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