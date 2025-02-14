شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليون سيدة حصلن على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 28.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حصلت 2.056 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 28.4 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2024 مقابل 2.191 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.1 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقابل 3.3 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 59.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).