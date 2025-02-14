شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الانتهاء من تدريب أكثر من 150 من العاملين على اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، فعالية بمناسبة الانتهاء من تدريب أكثر من 150 من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها على اللغة الإنجليزية خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى ديسمبر 2024 والذي نظمته الوزارة ممثلة في وحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة بمكتب الوزير بالتعاون مع المجلس وبالتنسيق مع جمعية استكشاف مصر.

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الشراكة والتعاون القائم والمستقبلي بين وزارة السياحة والآثار والمجلس الثقافي البريطاني وبالتنسيق مع جمعية استكشاف مصر من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها لدراسة اللغة الإنجليزية بصفة عامة لاسيما المتخصصة في مجال العمل الأثري.

وكرم المتدربين وتسليمهم شهادات اجتيازهم البرنامج التدريبي، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور عصام ناجي مدير مكتب القاهرة لجمعية استكشاف مصر، والدكتورة دنيا حسن نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، و إيمان ضياء مديرة إدارة التميز والتدريب بالمجلس الثقافي على المستوى الإقليمي، وkevin Maclaven مدير مراكز التدريب بالمجلس الثقافي البريطاني في أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال الفعالية، ألقت يمنى البحار كلمة استهلتها بنقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار وتهنئته للسادة المشاركين في هذا البرنامج التدريبي، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس الثقافي البريطاني والوزارة.

كما توجهت بالتهنئة للمشاركين في هذا البرنامج التدريبي على اجتيازهم له بتميز، مؤكدة على أهمية قيامهم بالاستمرار في بذل الجهود لضمان استمرارية عملية تطوير مهاراتهم اللغوية، مثمنة على مدى التزامهم في البرنامج ورغبتهم في تحقيق أقصى استفادة منه مما شجع المدربين على أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، معربة عن التطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر.

وأشارت إلى أن ملف التدريب من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة حيث يمثل أحد محاور استراتيجية الوزارة الحالية، مؤكدة على حرص السيد الوزير على تقديم أفضل البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة بما يساهم في تنمية مهاراتهم.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال كلمته التي ألقاها بالفعالية، إلى اهتمام الوزارة بتنظيم برامج تدريبية لكافة العاملين بها وبالهيئات التابعة لها، مؤكداً على أن بناء قدرات العاملين في كافة المجالات لاسيما اللغات يعد خطوة هامة لرفع كفاءة وجودة العمل، لافتاً إلى أن تعلم اللغات أصبح من أهم المهارات لتنمية قدرات العنصر البشري.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تتعاون مع العديد من مراكز ومعاهد اللغات لتأهيل كافة العاملين على تعلم مختلف اللغات، متوجهاً بالشكر للمجلس الثقافي البريطاني على هذا التعاون المثمر متمنياً للجميع التوفيق، مشيداً بحرص المشاركين بالتدريب على تحقيق أقصى استفاده منه.

ومن جانبه، ألقى الدكتور أحمد رحيمه كلمة أكد خلالها على أهمية البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة، لافتاً إلى أنه تم التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية، معرباً عن أمله في استكمال هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أن هناك تعاون قائم بين الوزارة والمجلس منذ عام 2019، تم خلالها تدريب ما يزيد عن 300 من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، لافتاً إلى أنه تم اليوم تسليم الشهادات لعدد 115 متدرب.

كما أشار إلى منحة الاقتصاد الابداعي وصياغة السياسات والتي تم تنفيذها بالتنسيق بين المجلس الثقافي البريطاني ووحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة ووحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والتي استهدفت تدريب عدد من شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالوزارة والهيئات التابعة.

كما ألقت دنيا حسن كلمة استهلتها بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى أن الشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة السياحة والآثار متميزة معربة عن التطلع لاستمرار هذه الشراكة، وسعادتها بإشادة المدرسين بأداء المشاركين في هذا البرنامج التدريبي والتزامهم في الحضور والتعلم.

وخلال كلمته، أشار الدكتور عصام ناجي إلى حرص جمعية استكشاف مصر، في ضوء تعاونها مع المجلس الأعلى للآثار، على تقديم برامج تدريبية للعاملين في مجال الآثار لتنمية مهاراتهم سواء في اللغة الانجليزية من خلال المجلس الثقافي البريطاني أو برامج تدريبية فنية متخصصة في مجال العمل الأثري والتي تقوم الجمعية بتنظيمها بالتنسيق مع إدارات التدريب بوزارة السياحة والآثار.