شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة للزيوت" أكثر شركة تداولًا بالبورصة للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "القاهرة للزيوت والصابون" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، بحجم تداول بلغ 3.3 مليار ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 38.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 860.8 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 828.6 مليون جنيه، ثم "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية" بحجم تداول 2.1 مليار ورقة، وبقيمة تداول 679.5 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 4.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 595.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 575.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 947.8 ورقة منفذة، وقيمة تداول 533.9 مليون جنيه، ثم "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 443.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 425.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير " مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 36.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 378.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 29997.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 8402.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 11504.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37203.22 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 10106.06 نقطة.