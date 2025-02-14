“مجموعة روشن” وشركة منتجات الألومنيوم “ألوبكو” تعلنان عن شراكة إستراتيجية لدعم التصنيع المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت “مجموعة روشن”، المطور العقاري متعدد الأصول في المملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن شراكة إستراتيجية مع شركة منتجات الألمنيوم (ألوبكو)، المختصة في توفير حلول الألمنيوم المبتكرة، لبناء منشأة متطورة بالكامل لإنتاج النوافذ والأبواب المصنوعة من الألمنيوم في مدينة الرياض.

وتهدف المنشأة الجديدة إلى دعم توطين الصناعات وزيادة القدرة التصنيعية ودمج التقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للنمو الصناعي والاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في المشروع مليار ريال سعودي، بما في ذلك النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويدعم التوسع في إنتاج الألمنيوم للأسواق المحلية والعالمية.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير قطاع الإنشاءات من خلال توفير مواد مصنّعة محليا ذات جودة عالية.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى شركة “ألوبكو” توريد الأبواب والنوافذ والحوائط الستارية المصنوعة من الألمنيوم لمشاريع “مجموعة روشن” في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية مجموعة روشن لدعم المحتوى المحلي الوطني وخلق فرص جديدة تسهم في نمو الاقتصاد وتعزز مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم.

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