شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025.. وعيار 21 يسجل 4100 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14-2-2025، الانخفاض المحدود متأثرة بتراجع سعر الذهب العالمي، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

عيار 21 يسجل 4100 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

الجنيه الذهب 32800 جنيهًا.

وتتجه أسعار الذهب العالمى لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالى مع ارتفاع الطلب، خاصة بعدما قدمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطى الفيدرالى لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثانى من العام الجارى.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادى، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التى بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.