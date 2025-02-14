شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع التضخم في إسبانيا بأقل من المتوقع خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

التضخم في إسبانيا

أرقام التضخم في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - ارتفع تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بأقل من المتوقع في يناير، لكنه ظل عند أعلى مستوى على مدار الشهور السبعة السابقة.وبحسب بيانات نهائية صدرت من مكتب الإحصاءات الإسباني اليوم الجمعة، ارتفع تضخم أسعار المستهلك من 2.8 % في ديسمبر، إلى 2.9 % يناير.وسجلت أسعار المواصلات ارتفاعًا بنسبة 1.3 % بسبب ارتفاع أسعار الوقود.وارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 7.9 % بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.ووصل التضخم الأساسي إلى 2.4 % باستثناء الغذاء غير المصنع والطاقة، بانخفاض من 6ر2 % في الشهر السابق.كما ارتفع التضخم المتسق في الاتحاد الأوروبي لأقصى مستوى على مدار ستة أشهر ليبلغ 2.9 % بارتفاع من 2.8 % مطابقًا للتقديرات الأولية.