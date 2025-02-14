شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. أرخص سبيكة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، حيث وصل سعر سبيكة الذهب من عيار 24 وزن جرام واحد إلى 4900 جنيه شامل المصنعية.

ويعكس هذا الارتفاع تطورات اقتصادية عالمية ومحلية أثرت على أسعار المعدن الأصفر، في ظل قفزة كبيرة في سعر الذهب في مصر لجميع الأعيرة المتداولة في الأسواق.

ووفقًا لتجار الذهب، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب زيادة الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات محلية مرتبطة بتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأشار خبراء الصاغة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس أيضًا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة لحماية أموالهم من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

من جهة أخرى، نصح تجار الذهب المواطنين بمراقبة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق، كما توقع بعض المحللين استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة إذا استمرت العوامل الحالية المؤثرة على السوق.

ويُذكر أن سعر الذهب في مصر يشهد تغيرات يومية بناءً على الأسعار العالمية للذهب وسعر صرف الدولار، مما يجعل سوق الذهب من أكثر الأسواق حساسية للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.