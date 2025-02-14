شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لتنهى سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط ترامب للرسوم الجمركية العالمية المتبادلة لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل؛ ما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.

وسجلت أسعار خام "برنت" ارتفاعًا بمقدار 19 سنتا لتصل إلى 75.25 دولار للبرميل، كما زادت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتا لتصل إلى 71.41 دولار للبرميل.

وأشار محللون - في بنك "جي بي مورجان" الأمريكى فى تقرير صدر اليوم - إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

ونوه المحللون إلى أن تباطؤ الطلب في البداية ثم ارتفاعه على الوقود من أجل عمليات التنقل والتدفئة في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، يوضح أن الفجوة بين الطلب الفعلي والمتقوقع ستضيق في وقت قريب.

ولفتوا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع استخدام وقود التدفئة مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قد يدفع إلى التحول من الغاز إلى النفط، ما يعزز الطلب.